نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر لـ"الفجر": "فتاة سقارة دخلت بعباية سمرا وقلعت جوا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على تفاصيل ملابسات واقعة فتاة سقارة التي تم التقاط عدد من الصور لها بزي مصري قديم أمام هرم "مصطبة" زوسر، ونشرت فيديو وصفه المتابعون بغير اللائق.

وقال مصدر مطلع داخل وزارة السياحة والآثار إلى الفجر إن الفتاة وبصحبتها 3 شباب ضمنهم سائق خاص دخلوا إلى المنطقة كزوار عاديين وكانت الفتاة ترتدي ملابس وصفها بـ "المصرية العادية وأوضح: "عباية سمرا"، ثم طلبوا من أحد رجال أمن المنطقة اصطحابهم لمنطقة الهرم المدرج.

وواصل المصدر كلماته قائلًا، تركهم رجل الأمن عائدًا إلى مكانه أمام البوابة، ثم بعد حوالي الساعتين غادروا المنطقة مرة أخرى وكانت الفتاة ترتدي نفس الزي الذي دخلت به.

ورجح المصدر أن الفتاة خلعت زيها "العباية" وكانت ترتدي تحته الزي الذي ظهر بالصور، وقامت بعمل فيديو وجلسة تصوير وهي تحمل عدد من الشارات المصرية القديمة وفي خلفيتها الهرم المدرج.

ووصف المصدر فعلها بالمخالف للوائح والقوانين، حيث أن أي جلسة تصوير تتم بتصاريح من المجلس الأعلى للآثار، والذي حدث أن هذه المجموعة غافلت الأمن وقامت بالتقاط تلك الصور ومقطع الفيديو القصير.

وأكد المصدر أن المجموعة لم تكن تحمل كاميرا حيث أن التصوير تم في الأغلب بكاميرا الهاتف المحمول، وقدر الوقت الذي وقع فيه التصوير ما بين الثانية والرابعة مساء الأربعاء الماضي، والجلسة نفسها استغرقت 15 دقيقة.

وأكد أن الواقعة برمتها تم تحويلها إلى النيابة الإدارية للتحقيق، للوقوف على من هو المتسبب في مثل هذه الحوادث التي أصبحت تحمل طابع التكرار خصيصًا بعد واقعة هرم خوفو.