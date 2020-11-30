نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبات صارمة.. التفاصيل الكاملة لواقعة "سيشن سقارة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد، صورًا لإحدى الفتيات وهي ترتدي زي فرعوني بجوار هرم "زوسر" المدرج بمنطقة سقارة الأثرية بمنطقة البدرشين، وبعض المعالم المحيطة به من أهرامات وآثار.

وقد تسببت جلسة التصوير في أحداث ضجة كبيره نظرًا لما وصفه رواد موافع التواصل الاجتماعي، بـ "الابتذال والإهانة" للمواقع الأثرية وتاريخ مصر الحضاري.

وترصد "الفجر" كافة التفاصيل عن واقعة جلسة فوتوسيشن سقارة:

تفاصيل الواقعة:

نشرت إحدى فتيات التيك توك والتي تدعي "سلمي الشيمي" علي صفحاتها الشخصية مقطع فيديو في منطقة سقارة الأثرية، حيث ظهرت ترتدي زي مصري قديم وصفه رواد سيوشال ميديا بالغير لائق والمثير.

وبحسب الفيديو أن المنطقة خالية من الزوار تمامًا كما انها تبدو في وقت مبكرًا بمنطقة سقارة.

أول تعليق من فتاة التيك توك:

قالت سلمى الشيمي، بطلة واقعة التصوير أمام هرم سقارة، عبر الفيديو المصور امام هرم سقارة: "عملنا حاجة عظمة زي العادة".

وتسببت جلسة التصوير التي ظهرت فيها سلمى بملابس فرعونية، وسمتها "جلسة تصوير الملكة ملبنيتي" في حالة من الجدل، نظرا للملابس الجريئة التي ارتدتها.

قرار المجلس الاعلي للآثار:

قرر الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إحالة واقعة قيام إحدى الفتيات بالتصوير داخل أحد المواقع الأثرية مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني والتقاط الصور ونشرها علي منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى النيابة للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري على حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الاماكن الاثرية وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أى شخص يثبت تقصيره فى حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة فى واقعة التصوير.

مدير منطقه سقارة:

وأوضح الدكتور محمد يوسف عويان مدير منطقة سقارة الأثرية، أن الواقعة تم إحالتها للجهات القانونية، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.

وأكد مدير منطقة سقارة الأثرية، أن جلسة التصوير خالفت العرف والعادات والتقاليد المصرية التي نشأنا عليها، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا".

وكشف مدير منطقة سقارة الأثرية، إنها لم تخالف القانون واللائحة، ودخلت للمنطقة بتذاكر سليمة والتصوير مسموح، طالما تواجدت في منطقة مفتوحة وملابسها وإن كانت تخالف العادات المصرية إلا أن كثير من زوار المنطقة من مصريين وأجانب يرتدون ملابس مشابهة، وقانونا لا يحق للعاملين بالمنطقة منعهم إلا في حال ارتكاب فعل فاضح يعاقب عليه القانون أو إضرارهم بالأثر.

استدعاء من الجهات المختصة

أعلن فريق البحث وجهات التحقيق المختصة عن توجيه استدعاء لليوتويبر سلمى الشيمي والمصور الخاص بها، لمناقشتها في المذكرة التي قدمت ضدهما من قبل المجلس الأعلى للآثار وهو اقتحام مكان أثري دون تصريح والتصوير في أوقات غير رسمية، بجانب استخدام المناطق الأثرية وتصوير فيديوهات وصور "فوتسيشن مبلنيتي" بدون دفع رسوم التصوير وقيمتها 5 آلاف جنيه.

عقوبات منتظره

وشدد فريق البحث وجهات التحقيق المختصة علي أنه سيتم توجيه عقوبات ماديه وقانونية ومنها دفع الرسوم الخاصة وستتخد النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة، وسيتمّ إصدار قرار بحقهما.