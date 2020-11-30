الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار بالمحافظات من 1 لـ6 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - وجاءت توقعات الأرصاد الجوية وفقا لبيانها اليوم الإثنين على النحو التالى:

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

السواحل الشمالية.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية، مطروح، السلوم، بورسعيد، العريش، رفح".

الوجه البحرى.. أمكار خفيفة على بعض المناطق من "كفر الشيخ، البحيرة".

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

السواحل الشمالية.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية، مطروح، السلوم، بورسعيد، العريش، رفح".

الوجه البحرى.. أمكار خفيفة على بعض المناطق من "كفر الشيخ، البحيرة".

الخميس 2 ديسمبر 2020

لا يوجد أمطار

الجمعة 3 ديسمبر 2020

لا يوجد أمطار

السبت 5 ديسمبر 2020

السواحل الشمالية.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "بلطيم، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش".

الأحد 6 ديسمبر 2020

السواحل الشمالية.. أمطار خفيفة على بعض المناطق من "دمياط، بورسعيد، رفح، العريش".

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.