خيم متنقلة مجهزة.. الهلال الأحمر يتعاون مع جامعة الجلالة الأهلية

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرى، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة الأهلية، والتى مثلها فى التوقيع الدكتور أشرف حيدر غالب، رئيس الجامعة، بهدف دعم أنشطة جمعية الهلال الأحمر المصرى، وفى إطار استراتيجية جمعية الهلال الأحمر المصرى، التى تستهدف توسيع قاعدة شركاء العمل وتقديم الدعم المجتمعى لكل الجهات والمؤسسات بالمجتمع المصرى.





ويعتبر الهلال الأحمر المصرى جهازا معاونا لكل أجهزة الدولة فى أوقات الأزمات والكوارث ومواجهة أخطارها من خلال تقديم خدمات التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية والطبية وخدمات الإسعاف الأولى لكل فئات المجتمع، وتقوم فلسفته على النشاط الأهلى والجهود التطوعية للأعضاء والمتطوعين. وتعتبر جامعة الجلالة الأهلية أحدث الصروح العلمية غير الهادفة للربح والتى تسهم فى إتاحة برامج تعليمية متطورة بمعايير جودة عالمية من خلال بنية أساسية متطورة تعمل على خدمة وتنمية المجتمع. وانطلاقاً من ذلك التوافق المشترك للرؤى والأهداف العامة بين الطرفين تم توقيع بروتوكول التعاون بحضور الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصرى، ومحمد أبو المعاطى، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر، والدكتور محمد الشناوى، نائب رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتورة رنا زيدان، الأمين العام للجامعة. وتجدر الإشارة إلى الدور الداعم للهلال الأحمر المصرى فى منتصف الشهر الماضى وطوال الأسبوع الترحيبى بطلاب العام الدراسى الأول بجامعة الجلالة والذى استهدف تعقيم مبانى وأرجاء الجامعة بواسطة فرق التعقيم والتطهير المتخصصة بالهلال الأحمر، وتوفير سيارات وخيم طبية متنقلة مجهزة بالأدوية والأجهزة والمعدات الطبية برفقة فريق طبى متخصص، بالإضافة الى فرق التوعية والترويج الصحى التى انتشرت بين جموع الطلاب وذويهم لتوزيع الكحول المطهر والكمامات لتوعية الحضور.

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