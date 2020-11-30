وزير النقل ومحافظ القليوبية يشهدان التشغيل التجريبى لكوبرى قلما العلوى

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل، وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بدء التشغيل التجريبى لكوبرى قلما العلوى بطريق القاهرة/ إسكندرية الزراعى فى الإتجاهين والذى نفذته شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من الكوبرى "باتجاه من القاهرة الى الإسكندرية" بنسبة 100%.





وسبق الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بإنشاء كوبرى فى الاتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة وتشغيله تجريبيا أمام حركة المرور تسهيلا على المواطنين منذ أبريل الماضى، إذ يبلغ طول الكوبرى 712 مترا شاملا المداخل وعرضه 24 مترا، بواقع 3 حارات لكل اتجاه وتبلغ تكلفة الكوبرى الإجمالية 244 مليون جنيه.

وقال وزير النقل إن كوبرى قلما العلوى يدخل ضمن اعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى والتى تشمل إنشاء 10 كبارى علوية على امتداد الطريق وهى كبارى "الشرقاوية وقلما وعرب الرمل وكوبرى طوخ طنبشا والروضة وكوبرى جنبواى "صفط الحرية" وكوبرى "دسونس أم دينار"، وكوبرى كفر الدوار وكوبرى كوم إشو"كنج عثمان العلوى" وكوبرى دسونس الحلفاوية للمشاه"، بالإضافة إلى تطوير المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم ليصبح الطريق 4 حارات بكل اتجاه، إذ تبلغ قيمة المشروع الإجمالية 1795.6 مليون جنيه، مشيرا إلى أن إنشاء هذه الكبارى سيساهم فى إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكبارى.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومى للطرق لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث الطرق.

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