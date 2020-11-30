صور.. 20.614 عملية جراحية منذ تطبيق التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الإثنين، إجراء 20.614 ألف عملية جراحية منذ إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، فى يوليو من العام الماضى وحتى الآن، من خلال كل المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، والبالغ عددها 8 مستشفيات وتشمل مستشفى "النصر التخصصى، والسلام، والتضامن، والرمد، والنساء والولادة، وبورفؤاد، والتضامن، والزهور".





ووفق بيان رسمى، أشار الدكتور محمد عبدالله، المشرف العام على الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، إلى أن الغالبية العظمى من هذه العمليات كانت عمليات كبرى ومتقدمة وتحتاج مهارة خاصة لإجرائها، حيث شملت الجراحات التى تم إجرائها للمنتفعين بمحافظة بورسعيد تحت مظلة التأمين الصحى الشامل العديد من التخصصات منها جراحات المخ والأعصاب، وعمليات القلب المفتوح سواء للكبار أو الأطفال، وجراحات الويبل التى تم إجرائها لأول مرة لاستئصال ورم متقدم بالبنكرياس والإثنا عشر، وجراحات القلب بتقنية التافى أو تقنية التدخل المحدود، فضلًا عن جراحات أورام العظام وعمليات التجميل وجراحات الوجه الوفكين وعمليات زراعة القرنية والعديد من العمليات الميكرسكوبية الدقيقة فى كل التخصصات الطبية التى يتم إجرائها داخل المستشفيات التابعة للهيئة.

أضاف، أنه خلال العام الأول لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة، تم إضافة أكثر من خدمة منها الأشعة التداخلية والحقن الكيماوى لمرضى الأورام عن طريق القسطرة، وتفعيل خدمات القسطرة المخية ورعاية السكتة الدماغية، مشيرًا إلى استقطاب كوادر من أساتذة الطب والجراحات من الجامعات المصرية المختلفة، وذلك بهدف تبادل الخبرات معهم، وبما يحقق مستوى أعلى من الخدمة الطبية وفقًا لآخر المستجدات والبروتوكولات العلاجية العالمية.

وقدم الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل الشكر والتقدير والامتنان لكل الفرق الطبية من العاملين بالهيئة وفرعها ببورسعيد، لافتًا إلى كفاءة ومهارة كل الأطقم الطبية من العاملين بالهيئة بما يؤهلهم للوصول بمستوى الخدمات الصحية إلى إعادة المستويات، مثمنًا تفانى كل العاملين وجهدهم الدؤوب للوصول بمستوى الخدمة الطبية إلى أعلى المراتب التنافسية العالمية، وأن استراتيجية الهيئة التى ترتكز على الاستثمار فى القوى البشرية بما يسهم فى تحقيق الإنجازات لأنهم صناع الإنجاز.

وأوضح أن الأطقم الطبية من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفرعها ببورسعيد بلغ عددهم 4841 ما بين فرق طبية وتمريضية، حيث بلغ عدد القوى البشرية من الأطباء والصيادلة 2804 بينما بلغت القوى البشرية من الكوادر التمريضية 2034، وذلك بهدف تقديم مستوى خدمة طبية لائق ومميز لكل المنتفعين داخل محافظة بورسعيد وبكل المنشآت الطبية التابعة للهيئة، وبأعلى جودة وكفاءة بما يخدم كل المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد وعددهم 654.766 منتفع بالمنظومة الجديدة، دون تحميلهم مشقة العناء والسفر خارج المحافظة للبحث عن الخدمة والتخصصات الطبية الماهرة.