معهد الفلك يكشف أهم الظواهر الفلكية في نهاية عام ٢٠٢٠ أبرزها كسوف...

كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أهم الأحداث الفلكية التي تشهدها سماء الكرة الأرضية لشهر ديسمبر المقبل، ومن أبرزها كسوف كلي للشمس لن يرى في مصر، وبدء فصل الشتاء فلكيا، و(الاقتران العظيم) لكوكبي المشترى وزحل.

وقال الدكتور أشرف تادرس الأستاذ بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الإثنين/ إن أولى تلك الظواهر ستحدث يوم 13 ديسمبر وهي اقتران القمر وكوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم، ويمكن ملاحظة ذلك باتجاة الشرق قبل شروق الشمس بعدة دقائق .

وأضاف ان يومي 14-13 ديسمبر ستحدث زخة شهب التوأم أو الجوزاء و هي ملكة الزخات الشهابية، حيث يعتبرها الكثيرون أفضل الزخات على مدار السنة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 120 شهابا في الساعة بالإضافة إلى تعدد ألوانها.

وأوضح أن زخة شهب الجوزاء تحدث من الحطام الذي يخلفه كويكب فايثون 3200 الذي تم اكتشافه عام 1982، وتهطل شهب التوأميات سنويا منه في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر، وتبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 13 وفجر يوم 14 ديسمبر .