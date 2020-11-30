وزير التربية والتعليم يعلق على شائعات تأجيل الامتحانات

علق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، د. طارق شوقي على شائعات تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا ان الهدف من هذه الاشاعات هو إثارة المواطنين.

وأكد «شوقي» أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعده، موضحا أن طلاب الثانوية العامة سوف يؤدون الامتحان إلكترونيا، وأنه لن يتم إلغاء العام الدراسي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول، سوف تبدأ السبت الموافق 23 يناير 2021، على ان تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 لمدة 15 يومًا.

و تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2020.2021 ،حيث بدأت الدراسة فى العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهى يوم الخميس 24 يونيو 2021.

ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 «مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا»، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 «مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا».