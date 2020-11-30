رئيس جامعة الأزهر يستقبل وزير الرياضة ويصطحبه في جولة داخل الجامعة

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بإدارة الجامعة بمدينة نصر اليوم الاثنين.
جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والمستمر والمثمر والبناء بين مؤسسات الدولة المصرية كافة.
وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الجامعة بوزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، في رحاب الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكدًا أن تلك الزيارة عزيزة على نفوسنا، خاصة عندما يلتقي وزير الشباب مع شباب جامعة الأزهر، مؤكدًا على أن الزيارة إنما تعكس قوة الراوبط والعلاقات بين جامعة الأزهر ووزارة الشباب.
وأشار إلى أن التعاون قديم بين الجامعة ووزارة الشباب، لافتًا إلى أنه سبقت زيارات عديدة لوزير الشباب والرياضة هذه الزيارة، وقد اصطحب رئيس جامعة الأزهر ونوابه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب في جولة بمقر مجلس جامعة الأزهر الجديد الذي تأسس بالجهود الذاتية .
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