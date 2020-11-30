البابا تواضروس يلتقي أساقفة وكهنة وخدام جنوبي أمريكا عبر تطبيق «زووم»

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني مؤتمرًا مع كهنة وخدام وخادمات إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية بحضور أصحاب النيافة الأنبا يوسف أسقف الإيبارشية، والأنبا باسيل، والأنبا جريجوري الأسقفين العامين بالإيبارشية عبر تطبيق «زووم».
وألقى قداسته خلال المؤتمر ثلاث محاضرات، أولاها محاضرة بعنوان «عمل النعمة في الخدمة» من خلال الأصحاح الرابع من رسالة كورنثوس الثانية وجاءت المحاضرة الثانية بعنوان «الخادم» من خلال رسالة تيموثاوس الثانية (٤ : ١ - ٥)؛ والمحاضرة الثالثة عن «المخدوم» من خلال رسالة فيلبي (٢ : ١ - ٥).
واستغرق كل لقاء أكثر من ثلاث ساعات، حيث أجاب قداسته بعد كل محاضرة على كل أسئلة واستفسارات الآباء الكهنة والخدام والخادمات الذين تفاعلوا بفرح وامتنان شديدين مع قداسته الذي أظهر من خلال المؤتمر رعاية ومحبة فياضة لأبنائه من الكهنة والخدام والخادمات في المهجر، واهتمامًا قويًا بالتواصل معهم وإرشادهم فيما يخص العقبات والمشاكل التي تواجههم في الخدمة هناك.
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