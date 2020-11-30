سفير اليابان بالقاهرة: سنواصل دعم مصر بمشروعات الكهرباء والطاقة

أكد نوكي ماساكي سفير اليابان في مصر، أن تعزيز وتحديث قطاع الكهرباء له أهمية شديدة لتقديم حياة أفضل في مصر مع سرعة نمو الاقتصاد والسكان بها، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى توليد الكهرباء ونقلها، فإن توزيع الكهرباء أيضًا يحتاج لتطوير.

واشار إلى أنه في عام 2016، استجابت الحكومة اليابانية بشكلٍ إيجابي لطلب الجانب المصري من خلال الموافقة على تقديم قرض بمبلغ 25 مليار ين ياباني، ما يعادل 240 مليون دولار، لتحديث نظام توزيع الكهرباء بالإسكندرية، وشمال القاهرة وشمال الدلتا.

جاء ذلك خلال حضوره حفل توقيع مشروع تحديث نظام إدارة التوزيع وإدخال البنية التحتية للعدادات المتقدمة في شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

حضر الحفل الدكتور محمد حامد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء، والمهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومدحت ماهر محمود شحاتة المدير العام لشركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع، وأومورا يوشيفومي الممثل الرئيسي لمكتب الجايكا بمصر، و ناميكاوا هيروكي مدير عام قطاع مشاريع البنية التحتية للطاقة بشركة تويوتا تسوشو، و كوياما توكوجي المدير العام لمكتب التمثيل بالقاهرة لشركة تويوتا تسوشو.

وأضاف سفير اليابان: "من خلال هذا القرض، تم توقيع عقد الجزء الخاص بشمال القاهرة، والذي يمثل حوالي 96 مليون دولار، بين الشركة القابضة للكهرباء وشركة تويوتا تسوشو وشركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع".

وقال: "هذا المشروع سيحسن من كفاءة توزيع الطاقة عن طريق تحديث نظام إدارة البنية التحتية وإدخال البنية التحتية للعدادات المتقدمة".

وتابع: "انقطاع التيار الكهربائي سينخفض إلى الخمس وستزيد كفاءة تحصيل فواتير الكهرباء، وسيتم تجنب سرقات الكهرباء.. كما أن تقليل الفاقد في عملية توزيع الكهرباء سيكون له أثر إيجابي على المناخ".

وأشاد السفير نوكي بالشراكة المصرية اليابانية في هذا المشروع، مشيراً إلى شركة تويوتا تسوشو، التي تربطها علاقات صداقة طويلة مع مصر، كمقاول رئيسي للمشروع، وشركة هيتاشي إيه بي بي المصنع لنظام توزيع الكهرباء.

و أوضح السفير نوكي، أن اليابان لها باع طويل في دعم هذا القطاع المحوري للتنمية في مصر، وهو قطاع الكهرباء والطاقة، بالتزامات تقدر بـ 2,1 مليار دولار حتى الآن، حيث شملت الإنجازات الأخيرة إنشاء محطة توليد الطاقة بالرياح بجبل الزيت على ساحل البحر الأحمر، ومحطة كهرباء شمال القاهرة.

ووعد السفير بالاستمرار في العمل عن كثب من أجل تحسين حياة الناس من خلال مشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.