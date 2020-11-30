أسامة هيكل يفتتح دورة خاصة للإعلاميين السودانيين

قال الدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن دورة تدريب الصحفيين السودانيين هي دورة يتم انعقادها بشكل دوري ومستمر، وتأتي إيمانًا من الدولة على تنمية المهارات الإعلامية للأفارقة، وان هذا التدريب من المعالم الرئيسية لوزارة الدولة للإعلام، وان الدورات هي تكون بشكل عام في مختلف المجالات والتخصصات الإعلامية والصحفية.

وتابع ان الدورة يتم انعقادها داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وهذا لإتاحة الفرصة لهؤلاء الصحفيين والإعلاميين لزيارة المدينة والتعرف على استوديوهاتها المختلفة، معقبا: "مدينة الإنتاج تعد اكبر صرح اعلامي في الشرق الأوسط".

كما قال هيكل إن هذه الدورة الخاصة تعكس عمق العلاقات المصرية السودانية على جميع المستويات، وأن تطوير العلاقات الإعلامية والثقافية يقوي العلاقات على مستوى الشعوب بشكل كبير، وأكد أنه يندر أن تكون هناك دولتان تربطهما اللغة والتاريخ والجغرافيا والثقافة مثلما تربط السودان ومصر.

وتتضمن الدورة لقاءات مع خبراء الإعلام والاتصال وعددا من المسئولين المصريين، ويشارك فيها 15 من الصحفيين والإعلاميين السودانيين بمختلف وسائل الإعلام السوداني.

وأشاد محمد إلياس الحاج سفير السودان بالقاهرة ومندوب السودان بجامعة الدول العربية، بعقد هذه الدورة للإعلاميين الأفارقة، مؤكدا أن الإعلام هو مجال هام للغاية وقادر على تقوية العلاقات الشعبية بشكل كبير، وتوجه بالشكر لوزارة الدولة للإعلام في مصر ووزارة الإعلام والثقافة بالسودان على تنظيمهم هذه الدورة، وأعرب عن أمله في أن تكون دورة ناجحة ومفيدة للجميع.

وعلى جانب اخر بحث سامح فاروق شحاتة، قنصل عام جمهورية مصر العربية في بورسودان، مع مدير عام إعلام ولاية البحر الأحمر السودانية، سبل تفعيل التعاون المشترك فى مجال الإعلام، والنظر فى إمكانية تدريب الإعلاميين السودانيين من ولاية البحر الأحمر في مصر، وخلال لقائهما، بحث الجانبان العمل على تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الإعلاميين بالبلدين.

كما التقى القنصل العام المصري بأعضاء مجلس إدارة جامعة البحر الأحمر السودانية، لدفع أوجه التعاون المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وطالب أعضاء مجلس إدارة الجامعة، التعرف على فرص التعاون مع مصر، للنهوض بالمستوى العلمي للطلاب بجامعة البحر الأحمر، خاصةً في ظل الروابط التي تجمع مواطني ولاية البحر الأحمر السودانية بمصر منذ القدم.