بإلقاء كلمة افتتاحية.. المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار يُشارك في قمة مصر الاقتصادية

أعلنت قمة مصر الاقتصادية مشاركة المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات انطلاق قمة مصر الاقتصادية يوم الأربعاء المقبل، للعام الثاني على التوالي، ومشاركته في إلقاء الكلمة الافتتاحية للقمة مع باقة من الوزراء وكبار المسؤولين في الجهات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والأستاذ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

تنطلق قمر مصر الاقتصادية تحت رعاية مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ومن المتوقع أن تستقبل القمة هذا العام أكثر من 20 متحدثا من الخبراء وقادة الرأي بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري، ومن المقرر أن تشهد عقد 3 جلسات متخصصة، أولها هي القطاع البنوك والاستثمار وذلك من خلال تسليط الضوء على دور البنوك في مساندة الاقتصاد المصري خلال أزمة كوفيد-19، وتناقش الجلسة الثانية دور القطاع العقاري الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، بينما تستعرض الجلسة الثالثة "جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مدي استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر في أعقاب أزمة كورونا، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية.

جدير بالذكر أن هيئة الاستثمار تعمل على تقديم مصر كمركز للأعمال والابتكار وذلك من خلال دعم تقديم خدمات ميسرة ومنمطة ومطورة للمستثمرين في إطار بيئة مهيئة للأعمال وسياسات داعمة للاستثمار.، فضلا عن الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الاستثمار المحلى، وتطوير خدمات الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، وإدارة المناطق الحرة العامة والخاصة والاشراف على شركات الاستثمار وتنمية المناطق الاستثمارية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال.