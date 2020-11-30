قرارات جمهورية جديدة بشأن إنشاء جامعات خاصة.. تفاصيل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 656 لسنة 2020 بشان إنشاء جامعة خاصة باسم " جامعة الصالحية الجديدة". وكذلك، قرارا رقم 657 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2013 بانشاء جامعة خاصة باسم " جامعة حورس". وقرارا رقم 658 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم" جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وقرارا رقم 659 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية. وقرارا رقم 252 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم" جامعة فاروس".

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