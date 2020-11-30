لجنة برئاسة وكيل نقابة المحامين للفصل في"تظلمات الزوال"

قرر نقيب المحامين رجائي عطية، تشكيل لجنة برئاسة محب المكاوي وكيل المجلس، للفصل في كل التظلمات من قرارات الزوال وما يوازيها من قرارات يتضرر منها المحامون.

ونص قرار نقيب المحامين علي الآتي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة قررنا:

أولًا: تشكل لجنة برئاسة محب المكاوي وكيل المجلس، للفصل في كل التظلمات من قرارات الزوال وما يوازيها من قرارات يتضرر منها المحامون.

وعضوية كل من حسين الجمال الأمين العام، و أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد، و عبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد، و محمد الكسار عضو المجلس وعبد الحفيظ الروبي عضو المجلس، وصلاح سليمان عضو المجلس، وماجد حنا عضو المجلس، ومحمد نجيب عضو المجلس.

ثانيًا: تختص اللجنة بالفصل في كافة التظلمات، ويشترط للقرار أن يصدر من اثنين على الأقل من أعضاء اللجنة.

ثالثًا: تراعي اللجنة في حالة ما إذا رأت أن أدلة الاشتغال المقدمة غير كافية، أن تخطر المتظلم أو المتظلمة قبل الفصل في التظلم، لتقديم ما عساه يكون لدية من أدلة الاشتغال، وذلك قبل البت في التظلم.

رابعًا: أن تراعي اللجنة إنجاز هذه المهمة الحيوية فيما لا يجاوز شهرًا من الآن، لرفع الظلم عمن وقع عليه ظلم أو شاب القرار المتظلم منه عوار البطلان.

خامسًا: على الأستاذ الأمين العام إخطار رئيس وأعضاء اللجنة بهذا القرار.

سادسًا: صدر بنقابة المحامين يوم الاثنين الموافق الثلاثين من نوفمبر 2020، ويعمل به من تاريخ صدوره.