سفير اليابان يشهد توقيع اتفاق تحديث إدارة توزيع وإدخال العدادات المتقدمة بكهرباء شمال القاهرة

شهد السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، حفل توقيع "مشروع تحديث نظام إدارة التوزيع وإدخال البنية التحتية للعدادات المتقدمة في شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء".

وقال بيان لسفارة اليابان، إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حضر الاحتفالية يرافقه المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، والمهندس حسام عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومدحت ماهر محمود شحاتة، المدير العام لشركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع، وأومورا يوشيفومي، الممثل الرئيسي لمكتب الجايكا بمصر، وناميكاوا هيروكي، مدير عام قطاع مشاريع البنية التحتية للطاقة بشركة تويوتا تسوشو، وكوياما توكوجي، المدير العام لمكتب التمثيل بالقاهرة لشركة تويوتا تسوشو.

وتابع البيان ، أن تعزيز وتحديث قطاع الكهرباء له أهمية شديدة لتقديم حياة أفضل في مصر مع سرعة نمو الاقتصاد والسكان بها. ولتحقيق هذا الهدف، فبالإضافة إلى توليد الكهرباء ونقلها، فإن توزيع الكهرباء أيضًا يحتاج لتطوير. وفي عام 2016، استجابت الحكومة اليابانية بشكلٍ إيجابي لطلب الجانب المصري من خلال الموافقة على تقديم قرض بمبلغ 25 مليار ين ياباني، ما يعادل 240 ميلون دولار أمريكي، لتحديث نظام توزيع الكهرباء بالإسكندرية، وشمال القاهرة وشمال الدلتا.

ومن خلال هذا القرض، تم اليوم توقيع عقد الجزء الخاص بشمال القاهرة، والذي يمثل حوالي 96 مليون دولار أمريكي، بين الشركة القابضة للكهرباء وشركة تويوتا تسوشو وشركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع.

وشدد البيان على أن هذا المشروع سيحسن من كفاءة توزيع الطاقة عن طريق تحديث نظام إدارة البنية التحتية وإدخال البنية التحتية للعدادات المتقدمة، حيث إن انقطاع التيار الكهربائي سينخفض إلى الخمس (⅕) وستزيد كفاءة تحصيل فواتير الكهرباء، وسيتم تجنب سرقات الكهرباء. كما أن تقليل الفاقد في عملية توزيع الكهرباء سيكون له أثر إيجابي على المناخ.

من جانبه أشاد السفير نوكي بالشراكة المصرية اليابانية في هذا المشروع، مشيرًا إلى أن شركة تويوتا تسوشو، تربطها علاقات صداقة طويلة مع مصر، كمقاول رئيسي للمشروع، وشركة هيتاشي إيه بي بي المصنع لنظام توزيع الكهرباء.

كما أوضح السفير نوكي، أن اليابان لها باع طويل في دعم هذا القطاع المحوري للتنمية في مصر، وهو قطاع الكهرباء والطاقة، بالتزامات تقدر بـ 2,1 مليار دولار أمريكي حتى الآن، حيث شملت الإنجازات الأخيرة إنشاء محطة توليد الطاقة بالرياح بجبل الزيت على ساحل البحر الأحمر، ومحطة كهرباء شمال القاهرة.

كما وعد السفير بالاستمرار في العمل عن كثب من أجل تحسين حياة الناس من خلال مشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد حامد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تقديره لدعم اليابان الطويل لقطاع الكهرباء والطاقة في مصر، معربًا عن رغبته في تعزيز هذا التعاون الثنائي بين مصر واليابان.