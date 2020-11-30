بينها كفرالشيخ والشرقية.. "المركزي للحشائش" ينفذ 25 مدرسة حقلية في 8 محافظات

قال الدكتور عبده إسماعيل، مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، إنه تم من خلال باحثو المعمل تنفيذ 25 مدرسة حقلية في 8 محافظات خلال شهر نوفمبر، وذلك بالتعاون مع باحثي المحصول من معهدي المحاصيل الحقلية والسكرية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وذلك لنشر التوصيات الفنية الخاصة بالمكافحة المتكاملة للحشائش والاحتياطات الواجب مراعاتها عند تطبيق مبيدات الحشائش.
وأشار مدير المعمل في بيان، الاثنين، إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب، بتكثيف العمل الميداني والتواجد الحقلي لتوصيل المعلومات إلى المزارعين.
ومن جهته أشار الدكتور عادل عمران وكيل المعمل لشئون الإرشاد والتدريب أن المدارس الحقلية نفذت في ثلاثة محاصيل وهى الفول البلدى وبنجر السكر والبصل، حيث تم تنفيذ 12 مدرسة حقلية في محصول الفول البلدي بمحافظات كفر الشيخ، ومنطقة النوبارية، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، فضلا عن 9 مدارس حقلية فى محصول بنجر السكر بمحافظات: كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، ومنطقة النوبارية، وكذلك 4 مدارس حقلية في محصول البصل بمحافظتي بنى سويف وسوهاج.
يذكر أنه تم تنفيذ المدارس الحقلية للموسم الشتوي للتواصل مع الزراع ومربي الإنتاج الحيواني لنشر الوعي بأهم التوصيات الفنية في مختلف المجالات الزراعية وتم خلال الأسبوع الماضى من ٢٢ حتي ٢٦ نوفمبر الجاري تنفيذ ( ٧ ) مدارس حقلية علي النحو التالي:
( ٣) مدارس حقلية للإنتاج الحيواني بمحافظات الغربية ودمياط والدقهلية .
( ٣ ) مدارس حقلية لمحصول الفول البلدي بمحافظة سوهاج ومنطقة النوبارية بمشاركة كل من معهد بحوث أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش .
( ١ ) مدرسه حقلية لمحصول بنجر السكر في منطقة النوبارية بمشاركة كل من معهد بحوث أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش وبالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية .
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