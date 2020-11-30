نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعد رئيس الوفد: توجيهات الرئيس الحكومة بتوفير مخزون استراتيجي للسلع الأساسية اطمئنان للمواطنين حال حدوث أزمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مساعد رئيس حزب الوفد، إن التوجيهات التي أصدرها الرئيس ع الفتاح السيسي للحكومة، بشأن ضرورة العمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لمواجهة الأزمات الطارئة يستهدف التجهيز والاستعداد لاحتمالية حدوث أي أزمة، لاسيما مع انتشار الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا، واحتمالية تأخر الصادرات والواردات في أي لحظة عن أي دولة نتيجة التشديدات الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة في دول العالم أجمع.

وأوضح محسب، في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على إصدار توجيهاته المستمرة للحكومة بضرورة مواجهة أي تداعيات سلبية للجائحة لحماية المواطنين وتوفير مناخ أمن ومستقر ومتوافر فيه جميع الاحتياجات الأساسية ومتطلبات المعيشة، خاصة الفئات الأكثر تضررا من الجائحة في الموجة الأولى.

وطالب مساعد رئيس حزب الوفد، الحكومة بضرورة مراقبة الأسواق وتوفير المخزون الأمن من السلع الإستراتيجية وضبط الحركة ومنع بعض الظواهر السلبية التي ظهرت في جائحة الموجة الأولى وهي تهافت المواطنين على شراء السلع بشكل جنوني مما تسبب في حدوث عجز في توفير بعض السلع، الأمر الذي تحاول الحكومة توفيره لطمآنه المواطنين بتوافر السلع بالأسواق باستمرار.