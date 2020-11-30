نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات خلال الفترة المقبلة في المقال التالي
وأكدت الهيئة، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من الاستقرار في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.
وترصد"الفجر" في السطور التالية أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة:
غدًا الثلاثاء:
السواحل الشمالية أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم بورسعيد - العريش - رفح )
الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة )
- يوم الأربعاء المقبل:
السواحل الشمالية أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم بورسعيد - العريش - رفح )
الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة ).
- يوم الخميس المقبل:
لا يوجد أمطار
- يوم الجمعة 4 المقبل:
لا يوجد أمطار
- يوم السبت المقبل:
السواحل الشمالية أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - دمياط - بورسعيد - رفح - العريش )
- يوم الأحد المقبل:
السواحل الشمالية أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( دمياط - بورسعيد - رفح - العريش )
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.