نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات خلال الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة بمحافظات الجمهورية بدءًا من غد الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 إلى الأحد 6 ديسمبر 2020:

وأكدت الهيئة، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من الاستقرار في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

وترصد"الفجر" في السطور التالية أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة:

غدًا الثلاثاء:

السواحل الشمالية أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم بورسعيد - العريش - رفح )

الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة )

- يوم الأربعاء المقبل:

السواحل الشمالية أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم بورسعيد - العريش - رفح )

الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة ).

- يوم الخميس المقبل:

لا يوجد أمطار

- يوم الجمعة 4 المقبل:

لا يوجد أمطار

- يوم السبت المقبل:

السواحل الشمالية أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - دمياط - بورسعيد - رفح - العريش )

- يوم الأحد المقبل:

السواحل الشمالية أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( دمياط - بورسعيد - رفح - العريش )





وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

