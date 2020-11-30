نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني عن دعوة وزيرة الساحة: إنصاف الرئيس المرأة ساهم في تغيير العادات المتوارثة تجاهها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمن النائب محمد السعود، عضو مجلس النواب، دعوة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بشأن زيادة مشاركة النساء في المناصب القيادية، وجاء ذلك خلال مشاركتها في القمة الإفتراضية "النساء العاملات من أجل التغيير".

وأكد المسعود، خلال البيان الصادر له، على حرص الدولة المصرية الدائم في تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات، وأكبر دليل على ذلك بأنها حصلت على كافة حقوقها وأمتيازاتها في الدستور والقانون، حيث تقلدت مؤخرًا مناصب وزارية وأصبحت تتولى أكبر عدد من المقاعد البرلمانية وفي المحافظات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المرأة المصرية تم أنصافها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلالها مشاركتها المجتمعية وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة؛ وجاء ذلك بهدف تغيير الأفكار الخاطئة والعادات المُتوارثة حول دور المرأة في المجتمع المصري.