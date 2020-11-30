نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة تستجيب لـ 296 ألفاً و 752 شكوي بنسبة 95 % إلى 97% خلال 10 أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريراً حول موقف رصد واستجابة المديريات التابعة للوزارة علي مستوى 27 محافظة ، لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أكتوبر 2020، وذلك في إطار العمل الجاد والمستمر بوزارة القوى العاملة نحو تنفيذ سياسة الدولة بشأن التيسير والتسهيل على المواطنين فى الحصول على حقوقهم من خلال سرعة الرد على استفساراتهم وشكاويهم .وأكد الوزير أن جُهود تطوير أداء المنظومة نجحت في زيادة إقبال المواطنين على التعامل مع المنظومة، بالإضافة إلى زيادة مستوى استجابة الجهات الحكومية لفحص الشكاوى، والرد عليها الكترونياً خاصة في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتعطل العمل لفترة كبيرة في جميع القطاعات بالدولة .ووجه الوزير الشكر للمديريات والإدارات المعنية بها على تفاعلها، واستجابتها لشكاوى المواطنين، التى ترد إليها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مشيدا بفرق التدخل السريع التى تتبعها ، وتقوم بجهد ملموس فى التفاعل الفوري وحل المشكلات، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به المنظومة فى تلقى رصد الشكاوى والطلبات من المواطنين، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لحلها، وهو ما يؤكد وجود آلية مهمة للتواصل مع المواطنين، وحل مشكلاتهم فى مختلف القطاعات.ومن جانبه أوضح مظهر بسيوني مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة في تقريره للوزير ، أنه ورد على بوابة الشكاوي الإلكترونية الحكومية 304 آلاف و 734 شكوى خلال الفترة المحددة بالتقرير ، تم الرد علي 296 ألفاً و 752 شكوي منها مباشرة من خلال فريق العمل التابع للإدارة ، والتي يتعلق معظمها بالعمالة غير المنتظمة ، كما تم تحويل 2346 شكوى أخري إلى الإدارات المركزية المعنية لبحثها .وأضاف أن مؤشر آداء الوزارة في الرد على الشكاوى ارتفع إلى نسبة تتراوح بين 95 % إلى 97 % خلال تلك الفترة ، لافتا إلي أن الشكاوى التى وردت للوزارة عبر بوابة الشكاوى الحكومية في عام 2019 كانت 6153 شكوى فقط ، وفى عام 2018 ورد 1365 شكوي .



