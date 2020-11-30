النائب سامح الشيمي لـ تحيا مصر: منظومة التأمين الصحى الشامل إنجاز.. والسيسي وضع مصر في مصاف الدول العظمى

قال النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، إن الإنجازات التي حدثت في مصر ومازالت تحدث منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا تعد ولا تحصى، موضحا أن الرئيس نهض بمصر نحو التقدم والرخاء ووضعها على مصاف الدول العظمى وخاصة مواجهة الازمات في عصر كورونا.

وأضاف الشيمي في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، ان المشروعات القومية التي تم تدشينها في الفترة الأخيرة شملت جميع القطاعات والمحافظات وخاصة منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي يعد إنجازًا حقيقي للمنظومة الصحية التي ستعمل علي نطاق شامل لكل المحافظات لحق المواطنين في رعاية صحية، مشيرا إلي أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تتحول إلي بلد عظمى.

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وأكد عضو مجلس الشيوخ سامح الشيمي أن الرئيس السيسي أعاد الأمن والاستقرار للدولة المصرية، ونهض بها من جديد، وجعل اقتصادها من أقوى اقتصادات المنطقة مؤكدا علي أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من النجاحات والإنجازات وستحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في جميع القطاعات تحت قيادة سياسية وطنية مخلصة.