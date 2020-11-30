أشاد الدكتور صديق عفيفي، رئيس أكاديميات ومدارس طيبة التعليمية ومستشار البنك الدولى السابق، بقرار وزارة التعليم الفني بشأن إطلاق منصة التعليم المصرى، لشرح كل المعلومات المطلوبة عن الوسائل التعليمية المتاحة للطلاب في العام الدراسي الجديد الجارى وكيفية استخدامها لتحقيق أكبر استفادة من الدراسة.
وأشار إلى أن هذا القرار تعد استكمالًا وجزءًا أساسيًا في تطوير منظومة التعليم، ليتأكد أن التطوير يحدث على الأرض وليس فقط فى الاجتماعات والتصريحات.
ويذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أطلقت منصة التعليم المصرى، لشرح كل المعلومات المطلوبة عن الوسائل التعليمية المتاحة للطلاب في العام الدراسي الجديد الجارى وكيفية استخدامها لتحقيق أكبر استفادة من الدراسة ، وتعتبر منصة التعليم المصرى بمثابة دليل شامل للعام الدراسي الحالى 2020/2021.
اقرأ أيضًا: صديق عفيفي يناشد الالتزام بالإجراءات الوقائية من "كورونا".. ويطالب الحكومة بالحسم تجاه المخالفين
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن الدخول على رابط منصة التعليم المصرى ويظهر دليل لأولياء الأمور ودليل الطلاب و دليل للمعلمين لمعرفة كل ما يحتاجه أعضاء المنظومة التعليمية عن العام الدراسي الجارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صديق عفيفي: وزارة التربية والتعليم تبذل جهد كبير في استمرار تطوير المنظومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.