صديق عفيفي: وزارة التربية والتعليم تبذل جهد كبير في استمرار تطوير المنظومة

أشاد الدكتور صديق عفيفي، رئيس أكاديميات ومدارس طيبة التعليمية ومستشار البنك الدولى السابق، بقرار وزارة التعليم الفني بشأن إطلاق منصة التعليم المصرى، لشرح كل المعلومات المطلوبة عن الوسائل التعليمية المتاحة للطلاب في العام الدراسي الجديد الجارى وكيفية استخدامها لتحقيق أكبر استفادة من الدراسة.

وأشار إلى أن هذا القرار تعد استكمالًا وجزءًا أساسيًا في تطوير منظومة التعليم، ليتأكد أن التطوير يحدث على الأرض وليس فقط فى الاجتماعات والتصريحات.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أطلقت منصة التعليم المصرى، لشرح كل المعلومات المطلوبة عن الوسائل التعليمية المتاحة للطلاب في العام الدراسي الجديد الجارى وكيفية استخدامها لتحقيق أكبر استفادة من الدراسة ، وتعتبر منصة التعليم المصرى بمثابة دليل شامل للعام الدراسي الحالى 2020/2021.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن الدخول على رابط منصة التعليم المصرى ويظهر دليل لأولياء الأمور ودليل الطلاب و دليل للمعلمين لمعرفة كل ما يحتاجه أعضاء المنظومة التعليمية عن العام الدراسي الجارى.