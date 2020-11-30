رئيس محلية النواب: المواطن كان علي أعلي درجات الوطنية والمسؤولية في ملف التصالح بمخالفات البناء

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية أن المواطن كان علي أعلي درجات الوطنية والمسؤولية في ملف التصالح بمخالفات البناء، وأنه رغم إدراكه لوجود حكومات سابقة مترهلة كانت مسؤولة عن الوضع الذي وصلنا إليه في مخالفات البناء.

نائب وزير الإسكان من البرلمان:عكارة النيل دليل على نجاح مخرات السيول وتغلبها على صرف الأمطار