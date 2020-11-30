تحيا مصر ينشر تفاصيل لقاء رئيس مجلس الشورى السعودي وسفير المكسيك

ناقش الدكتور عبدالله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، مع أنيبال توليدو، سفير المكسيك، سبل التعاون المشترك بما يحقق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الصعد، لاسيما على صعيد التعاون والعلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والبرلمان المكسيكي.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أهمية تعزيز أعمال لجان الصداقة البرلمانية المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمان المكسيكي، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

من جهته أكد السفير المكسيكي لدى المملكة أهمية التعاون بين الولايات المتحدة المكسيكية والمملكة في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية العلاقات البرلمانية ودورها في تحقيق تقارب أكبر وإسهام أوسع في تنمية العلاقات الثنائية، مبرزًا أهمية ودور مجلس الشورى فيما تشهده المملكة من حراك تنموي في ظل رؤية 2030.

وأكد حرص حكومة بلاده على العمل مع المملكة في جميع المجالات، مشيداً بما تشهده العلاقات من تنامٍ مستمر في مختلف المجالات، مبيناً أن هذه العلاقة تتمتع بأرض صلبة وقوية تسند جهود تقدمها وتنميتها.

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وأشاد بما تشهده المملكة من نقله نوعية وتطور ملحوظ، متمنيًا للمملكة مزيدًا من التوفيق والازدهار في المستقبل.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، التي من شأنها الإسهام في تعميق العلاقات الثنائية.