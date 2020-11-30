إصابة لاعب الأهلي صلاح محسن بفيروس كورونا المستجد

أعلن النادي الأهلي إصابة لاعب الفريق صلاح محسن بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء مسحه قبل مواجهة الغد الثلاثاء أمام نادي الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر. وكشفت نتيجة العينة إيجابية عينة الاعب وسيتم استبعاده من مباراة الاتحاد السكندري المقرر اقامتها غدا. اقرأ أيضا: ضربة قاضية .. وقف مجالس إدارات نادي الزمالك في 3 محافظات (بيان)



والجدير بالذكر أن فاز الأهلي ببطولة افريقيا علي حستب نظيره نادي الزمالك في المباراة التي أقيمت علي استاد القاهرة الدولي بنتيجة 2/1، إذ حرز الهدف الأول للقلعة الحمراء خط وسط الفريق عمرو السوليه، وتعادل الزمالك بهدف شيكابالا يتسديده رائعه وانتهت المباراه بهدف أحرزه لاعب الأهلي مجدي "قفشه" هدف الفوز.

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