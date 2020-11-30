"دخلت الهرم بعباية سودة وقلعت جوة".. مصدر يكشف لـ تحيا مصر تفاصيل تصوير سيدة سقارة

كشف مصدر لـ تحيا مصر أن فتاة الفوتو سيشن المثيرة للجدل في منطقة سقارة بالهرم تمكنت من الدخول إلى الهرم وهي ترتدي "عباءة سوداء" ثم خلعت ملابسها داخل الهرم لتقوم بتنفيذ جلسة التصوير الخاصة بها.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا حول الفتاة المثيرة للجدل خلال الساعات الأخيرة، بينما لم تعلن أي جهة رسمية بدء تحقيقات أو القبض على الفتاة حتى لحظة كتابة الخبر.
وقرر الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إحالة واقعة قيام احدى الفتيات بالتصوير داخل إحد المواقع الأثرية مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني والتقاط الصور ونشرها علي منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى النيابة للتحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
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وأكد وزيري في بيان صحفي، حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الأماكن الاثرية وتاريخ الحضارة المصرية القديمة.
وشدد أن أى شخص يثبت تقصيره فى حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة فى واقعة التصوير.
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