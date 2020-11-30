"دخلت الهرم بعباية سودة وقلعت جوة".. مصدر يكشف لـ تحيا مصر تفاصيل تصوير سيدة سقارة

كشف مصدر لـ تحيا مصر أن فتاة الفوتو سيشن المثيرة للجدل في منطقة سقارة بالهرم تمكنت من الدخول إلى الهرم وهي ترتدي "عباءة سوداء" ثم خلعت ملابسها داخل الهرم لتقوم بتنفيذ جلسة التصوير الخاصة بها.

وأضاف المصدر أنه من المقرر عرض فتاة الفوتو سيشن بمنطقة سقارة التي ترتدي زي فرعوني وأثارت الجدل، على نيابة الهرم للاستماع إلى أقوالها. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا حول الفتاة المثيرة للجدل خلال الساعات الأخيرة، بينما لم تعلن أي جهة رسمية بدء تحقيقات أو القبض على الفتاة حتى لحظة كتابة الخبر.