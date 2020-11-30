فرجاني ساسي يوجه رسالة لمرتضي منصور وأمير مرتضي بعد الاستقالة

وجه فرجاني ساسي لاعب الزمالك رسالة لمرتضى منصور وأمير مرتضي، بعد قرار رحيلهم عن النادي. وكتب "ساسي" علي حسابه الشخصي "توتر": شكرا من قلبي ليكم علي كل شئ حلو شفته منكم كنا عائلة واحدة وقلب واحد.. أتمني لكم النجاح دائماً. اقرأ أيضا: وصول رؤساء نادي الزمالك الجُدد إلى مقر النادي لتسلم مهام الإدارة رسميا



والجدير بالذكر استقالة مرتضي منصور بعد قرار إيقافه عن العمل، إذ فاز الأهلي علي نادي الزمالك في بطولة إفريقيا بنتيجة 2/1، وأحرز الأهداف للنادي الأهلي عمرو السوليه ومجدي "قفشه"، وشيكابالا للنادي الزمالك ويبقي في رصيد الفارس الأبيض خمسة بطولات إفريقية بينما القلعة الحمراء تتصدر قائمة الاكثر تتوج بالبطولات القارية وهذه هي البطوله التاسعة.

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