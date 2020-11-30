تحالف دعم الشرعية في اليمن: الحوثيون أطلقوا صاروخا بالستيا على محافظة عمران

نقلت وكالة الأنباء السعودية، تصريحات العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020 م صاروخاً بالستياً من محافظة عمران، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد اطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.
وأوضح المالكي استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.
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وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.
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