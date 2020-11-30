تحيا مصر ينشر تفاصيل الانتهاء من 425 عمارة بمشروع إسكان 6 أكتوبر جامعة القاهرة وبدء التسليم نهاية ديسمبر 2020

عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري، بقاعة الاحتفالات الكبرى، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وبحضور النواب وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، كما حضر الاجتماع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وعرض الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة الأسبق ورئيس لجنة مشروع إسكان جامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر والدكتور محمد يوسف محافظ دمياط الأسبق ونائب رئيس لجنة الإسكان، جهود لجنة الإسكان في تنفيذ واستكمال المشروع بعد حل جميع المشكلات وتجاوز العقبات التي واجهت المشروع وجهود رئيس الجامعة في إسقاط الغرامات الموقعة على المشروع من جهاز مدينة 6 أكتوبر، والتي تجاوزت ثلاثمائة مليون جنيه.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن ثمن الوحدة في المشروع، تقل عن المشروعات الأخرى في ذات المنطقة بنحو 300 % على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء ثلاثة أضعاف، وضخامة المشروع الذي يعتبر مدينة سكانية متكاملة وليس مجرد كمبوند، مضيفًا أن قيمة المشروع تزداد يومًا بعد يوم، خاصة مع بدء تسليم المرحلة الأولى نهاية ديسمبر 2020 وتسارع تنفيذ الأعمال التي تنفذها شركة من أكبر الشركات المصرية، بكفاءة عالية وجودة تنفيذ متميزة ومستوى عال من الأداء.

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