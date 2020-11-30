رئيس جامعة الأزهر: تعرضت لوعكة صحية الفترة الماضية وشُفيت بزيارة وزير الشباب

طالب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الشبابَ بالبعد عن التعصب واجتناب الشائعات، مؤكدًا أن التعصب والشائعات تهدف في المقام الأول إلى هدم الأوطان ونشر الفوضى.

وشدد خلال اللقاء المفتوح " مصر أولا.. لا للتعصب"، الذي عقد الاثنين، بمقر الجامعة بمدينة نصر، بحضور الدكتور أشرف صبحي، أهمية الالتزام بالقيم والمبادئ في ظل انتشار الشائعات الهدامة التي تسعى للنيل من أمن البلاد واستقرارها والبعد عن السخرية، لافتًا إلى أن السبيل إلى النجاة من هذه الفوضى هي الالتزام بالكتاب والسنة.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن التعاون بين الجامعة ووزارة الشباب يهدف في المقام الأول إلى تأهيل الشباب وتدريبهم؛ انطلاقًا من أن شباب اليوم قادة الغد ورجال المستقبل، معبرًا عن سعادته بهذا اللقاء الطيب الذي يجمع الشباب بوزير الشباب.

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