ممدوح رسلان من البرلمان: التحدي الأكبر فى أزمات الأمطار يكون في المناطق الشعوائية

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن التحدي الأكبر في أزمة الأمطار يكون في المناطق غير المخططة والعشوائية التي لا يوجد فيها شبكات صرف صحي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب اليوم، لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا.

وشدد على ضرورة وضع خطة لتنفيذ شبكات الصرف الصحي في المناطق العشوائية، مشيرا إلى أن هناك مناطق بالإسكندرية خلال النوة لم يستطع الناس المواطنين النزول من بيوتهم لمدة 3 أيام.

مصادر لـ تحيا مصر: مجلس النواب سيناقش لائحة الشيوخ بجلسة 15 ديسمبر