مطالب بالقبض على فتاة الهرم صاحبة "فوتو سيشن" سقارة المثير للجدل

أثارت فتاة الهرم أو عارضة الأزياء كما توصف نفسها سلمى الشيمي، جدلا كبيرا على مواقع السوشيال ميديا، بسبب ظهورها في أوضاع غير لائقة أثناء تصويرها بمنطقة هرم سقارة والتي وصفها البعض بـ "جلسة تصوير في ساحة بورنو" دون علم المفتشين.
هناك أنباء عن عرض سلمى الشامي على نيابة الهرم، وطالب عددا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي القبض على الفتاة التي أثارت ضجة بجلسة تصويرها، في المنطقة الأثرية الشهيرة والتي تلقى اكتشافات تاريخية عظيمة لم يشهدها العالم من قبل، واستغلت دخولها منطقة هرم سقارة بملابس عادية، لتقوم بخلعها "استغفالا" بالأمن القائم على حماية المنطقة الأثرية.
استغلت السيدة التي اعتادت التصوير بملابس بورنو ولم تكن مجرد عارضة أزياء، بينما اعتادت من خلال صفحاتها وفيديوهاتها إثارة الفسق والفجور وهي نفس التهم التي ألصقت لفتيات موقع "تيك توك" قبل القبض عليهم وحبسهم.
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أرادت فتاة الهرم في هذه الواقعة لفت الأنظار إليها من خلال "الترند" لحصد أكبر عدد من "الفولوورز" كما تحاول خلال الفترة الأخيرة على حسابها بموقع "انستجرام".
أثارت جلسة التصوير غضب المواطنين لعدم انتباه الأمن بالمكان، وعدم اتخاذ موقف ضد الفتاة التي استغلت عدم توافر أمن في تلك المنطقة تقوم بتصوير فيديوهات وصورا غير لائقة.
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