بالفيديو.. نائب بالشيوخ لـ تحيا مصر: القوانين مش شرط تتوافق مع الشريعة الإسلامية

فجر النائب محمود سامى، عضو مجلس الشيوخ، جدلًا واسعًا داخل مجلس الشيوخ، عندما أعترض فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على نص "الشريعة الإسلامية"، باعتباره لا يتلائم مع كل القوانين المدرجة فى اللائحة.
وقال فى تصريح خاص لـ تحيا مصر:" هناك عددًا من القوانين، تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنا أعترضت على ذلك، وطالبت بحذف هذا الجزء، لأن هناك قوانين ليس شرطًا أن تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مثل القوانين الخاصة بتنظيم الأحوال المدنية للأقباط".
وأشار إلى أنه طالب بحذف جزء الشريعة الإسلامية واستبداله بجملة بما يتفق مع الدستور الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
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وتابع فى فيديو مصور له:" الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية، هى الأساس فى التشريع، ولا حاجة إلى إعادتها".
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