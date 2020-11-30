مصادر لـ تحيا مصر: لا تعديل وزاري علي حكومة مدبولي قبل انعقاد برلمان 2021



قالت مصادر لموقع تحيا مصر ، أن ما يتم تداوله من أسماء بشأن تعديل وزاري مرتقب علي حكومة المهندس مصطفي مدبولي، خلال الأيام المقبلة غير صحيح، والحكومة مستمرة بتشكيلها الحالي بدون أى تعديل حتى انطلاقة أعمال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب والمقرر أن يبدأ فى 10 يناير 2021.

وأكدت المصادر علي أنه من المتعارف عليه أنه مع بداية أي فصل تشريعي لمجلس النواب، يعرض عليه تشكيل حكومة جديدة، وفق الإجراءات الدستورية، من أجل تقديم برنامج متكامل للعمل في إطاره، وهو ما حدث في الفصل التشريعي الأول للمجلس الحالي، حيث تم تكليف المهندس شريف إسماعيل برئاسة الحكومة في حينها وعرض برنامجه علي البرلمان، مشيرة إلي أنه من قبيل الصدفه أن المهندس شريف إسماعيل كان هو من يرأس الحكومة قبل انطلاقة أعمال الفصل التشريعي في حينها، ورأي رئيس الجمهورية إعادة تكليفه وعرض البرنامج علي البرلمان.

مصادر لـ تحيا مصر: مجلس النواب سيناقش لائحة الشيوخ بجلسة 15 ديسمبر



وأضافت المصادر بأن الحكومة فى حينها عرضت برنامجه وحصلت علي الثقة وعملت علي تطبيق البرنامج حتي تم إعفاءه من مسؤولية الحكومة وتكليف المهندس مصطفي مدبولي، وتقدم أيضا ببرنامج للبرلمان من أجل الحصول علي ثقة البرلمان فى يوليو 2018 حتى الآن، وهو أمر متوقع أن تتقدم الحكومة ببرنامج جديد علي البرلمان القادم في يناير 2021. وأضافت المصادر بأن الحكومة فى حينها عرضت برنامجه وحصلت علي الثقة وعملت علي تطبيق البرنامج حتي تم إعفاءه من مسؤولية الحكومة وتكليف المهندس مصطفي مدبولي، وتقدم أيضا ببرنامج للبرلمان من أجل الحصول علي ثقة البرلمان فى يوليو 2018 حتى الآن، وهو أمر متوقع أن تتقدم الحكومة ببرنامج جديد علي البرلمان القادم في يناير 2021. هل ترحل حكومة المهندس مصطفي مدبولي فى يناير المقبل؟



ولفتت المصادر إلي أن الأمر لم يتم حسمه حتي الآن سواء في أن يواصل المهندس مصطفي مدبولي رئاسة الحكومة وتقديم برنامجه من جديد للبرلمان القادم، ومرجح أن تحقق ذلك في أن يجري تعديل علي عدد من الوزارات، وإذا لم يتحقق وتم تكليف شخصية أخري برئاسة الحكومة ستعمل علي تقديم برنامج متكامل وبكل تأكيد ستشهد تعديلات موسعة حيث تتاح له الفرصة الكاملة في تشكيل حكومته، وهو أمر سيكون بيد رأس السلطة التنفيذية وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.