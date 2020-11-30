تحيا مصر ينشر النتيجة الرسمية لجولة الإعادة من المرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب



ينشر موقع تحيا مصر النتيجة الرسمية لجولة الإعادة للمرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب، والتى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.



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