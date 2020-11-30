تحيا مصر ينشر تفاصيل مشروع ورشة "لوبان" الصينية المصرية

افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ورشة لوبان الصينية بكلية الهندسة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور لياو لي تشيانغ سفير الصين بالقاهرة، ومحمد البدري سفير مصر بالصين، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، و د داي يو وي سكرتير عام الحزب الشيوعي وعميد كلية تيانجين الفنية والمهنية للصناعات الخفيفة،و وو تزونغ باو عميد كلية تيانجين المهنية للنقل.

وأوضح السفير محمد البدري السفير المصري بالصين أن ورشة لوبان ستتيح اكتساب الخبرات العملية في عدة مجالات وتدريب خريجي البرامج الهندسية.

وأكد لياو لي تشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة عراقة الحضارتين المصرية والصينية في الماضي، وكذلك التفاهم والتعاون المتبادل في الوقت الراهن، حيث كانت مصر أول دولة افريقية تقيم علاقات مع الصين، كما تعد العلاقات المصرية الصينية نموذجا للعلاقات العربية الأفريقية.

وقال إن افتتاح ورشتي لوبان في بلد واحد وهو جمهورية مصر العربية لهو خير دليل على مدى قوة العلاقات المصرية الصينية حيث جاء إنشاء ورشة لوبان بمصر بناء علي دعم شخصي من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ونظيره الصيني فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وأوضح أن افتتاح ورشة لوبان سينتج جيلا يعتمد علي التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والتقني عالي الجودة، مضيفًا أه سيتم إنشاء ورشة لوبان في ١٧ دولة حول العالم.

وأعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بافتتاح ورشة لوبان بكلية الهندسة، مشيرا إلي العلاقات التاريخية بين مصر والصين التي تعود لأكثر من ٦٤ عاما.

وأضاف أن هذا التعاون مستمر حتي الآن حيث تتعاون جامعة عين شمس مع شركة هواوي بالإضافة إلى مشاركة الجامعة في فعاليات طريق الحرير حيث تضم مصر ممثلة في جامعة عين شمس ثاني مركز لطريق الحرير عالميا بعد روسيا، لتصبح مركزا في إفريفيا، والشرق الأوسط، مما يفتح آفاقا للتعاون في العديد من المجالات.

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