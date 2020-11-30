السفير الهندي يزور وكالة الفضاء المصرية

استقبل الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية السفير راهول كولشريشث سفير الهند بالقاهرة، والسفير محمد النقلي، والدكتور أسر سلامة نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، ووفد مرافق له.
وتفقد الوفد مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وقدم المهندس محمد القوصي شرحًا للأقسام المختلفة بالمبنى وما تم إنجازه من أعمال وزيارة المعامل الأخرى مثل معمل الحمولة الفضائية ومعمل النموذج الهندسي والغرفة الحرارية.
كما عقد القوصي اجتماعًا مع الوفد وضح خلاله نقاط الإتصال والتعاون السابق مع الهند وما تريدة وكاله الفضاء المصرية من التعاون المشترك مع الجانب الهندي من مشاريع مشتركة وتأهيل أنظمة فرعية مصرية للأقمار الصناعية وتدريب وبناء القدرات وبعض التطبيقات الدقيقة والمتقدمة في مجال الفضاء واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مشروعات تكنولوجيا الفضاء.
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وعبر القوصي، عن دور التوعية في جذب الشباب بالأفكار الإبتكارية في مجالات العلوم المختلفة، مؤكدًا حرص وكالة الفضاء المصرية للتعاون مع الهند في مجال تكنولوجيا الفضاء.
من جهته، توجه السفير الهندي راهول كولشريشث بالشكر للدكتور القوصي على الدعوة لزيارة مقر وكالة الفضاء المصرية والإهتمام بتفعيل التعاون مع الهند في مجالات الفضاء والمجالات العلمية الأخري.
كما أعرب السفير عن سعادته بما تفقدة اليوم من المعامل والمشروعات المنفذة من قبل الوكالة، واهتمامه بالتعاون في المجالات المقترحة وأنة على استعداد لعمل اتفاقية تعاون مع وكالة الفضاء المصرية.
وأكد السفير على اهتمامه الشديد ببناء القدرات فى مجالات التعاون ليس فقط في مجالات الفضاء ولكن في مجالات عدة لما لديهم من علاقة قويه بأفريقيا في مجالات عدة.
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