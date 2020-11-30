تحيا مصر ينشر خطوات تطوير المنطقة الجغرافية لشركات البترول بـ "مسطرد"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض خطوات تطوير المنطقة الجغرافية لشركات البترول بمنطقة مسطرد، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد لطفي، "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، والمهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات. وشارك في الاجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تعمل على وضع تصور متكامل لتطوير منطقة مسطرد، وقد شرفنا بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأحد المشروعات البترولية بالمنطقة، حيث كلف الرئيس بتطوير هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين محافظتي القاهرة والقليوبية.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم حصر الأراضي الواقعة بهذه المنطقة، وكذا ولايات هذه الأراضي، لافتا إلى أن هناك توجيها من رئيس الجمهورية لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية لتطوير المنطقة ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، وتنفيذ مشروعات سكنية ضمن مبادرة الرئيس لتوفير " سكن لكل المصريين".

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