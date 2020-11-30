مصادر حكومية توضح حقيقة التعديل الوزاري

نفت مصادر حكومية، ما تردد من أنباء بشأن إجراء تعديل وزاري قريبا، مشيرة إلى أن كافة ما تم تداوله من أسماء مرشحة لتولي الحقائب الوزارية في التعديل الجديد، لا أساس لها من الصحة.
وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إن هناك العديد من الملفات التي مازال الوزراء في الحكومة الحالية يعملون عليها، كما أشارت إلى أن الحكومة الحالية قامت بأداء جيد نسبيا خصوصا في مواجهة أزمة كورونا، كما أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة بهذا الشأن.
من جهة أخرى، فإنه وفقًا للدستور تتقدم الحكومة باستقالتها يناير المقبل أو أول فبراير، عقب بدء انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة، حيث يتم تشكيل حكومة جديدة وعرضها على البرلمان.
وأشارت المصادر إلى ضرورة ألا يستدرج الرأي العام لمثل هذه الشائعات التي تستهدف التأثير السلبي على أداء الوزراء وإثارة البلبلة.
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