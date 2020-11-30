الجمارك تحبط محاولة إدخال 53 كيلو استروكس عبر مطار القاهرة.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة من ضبط محاولة تهريب كمية من الحشيش الصناعى ( الأستروكس ) المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 والقرار الوزاري رقم 440 لسنة 2018، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وأوضح مصدر بجمارك المطار أنه فى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك الدى اتش ال برئاسة فريدة سليم مدير الجمرك وبناء على مذكرة مشتركة من إدارة الجمرك ومباحث المخدرات بالاشتباه فى مشمول 2 من الطرود البريدية الواردة من الصين بالبوليصة رقم 668153060 باسم شركة M P والصنف ألوان سطحية بوزن 53 كيلو جرام قائم .

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة جمركية من إيهاب خليفة مدير الحركة ومحمد صلاح مدير التعريفة وتامر أحمد مأمور الحركة لمعاينة الطرد الأول فتبين وجود 30 كيسا بها بودرة بنية اللون ولم يكن محل اشتباه وبفتح الطرد الثانى تبين وجود 20 كيسا بها بودرة صفراء اللون ، تم الاشتباه فى كونها المادة الفعالة للحشيش الصناعى ( الأستروكس ) المخدرة.

وأشار المصدر إلى أنه تم عرض المشمول على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوى فأفادت بأنه يوجد 20كيلو جراما من المادة الفعالة للحشيش الصناعى ( الأستروكس ) المخدرة.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 4 ملايين جنيه.

وقررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 58 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.