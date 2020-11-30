نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيلة حقوق الإنسان بالنواب: توقيت زيارة الرئيس الفلسطيني لمصر بالغ الأهمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت النائبة مارجريت عازر، وكيلة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، بزيارة الرسمية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمصر ولقائه للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم الإثنين؛ لعقد مباحثات ثنائية بين البلدين ولبحث عدد من الملفات الهامة والقضايا التي تُثير الرأي العام، مؤكدة على أهمية توقيت الزيارة حيث أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة بعد إعلان النتائج الأمريكية وإعلان جوبايدن الرئيس المُنتخب.

وأكدت "عازر"، خلال البيان الصادر له، على الثوابت الراسخة للدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية خاصة وأن حل هذه القضية هي الضامن الوحيد لاستقرار المنطقة، مُشيرة إلى أن خصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية وعمق الروابط التي تجمع بين شعبي البلدين الشقيقين.

وأوضحت وكيلة لجنة حقوق الإنسان....أن الدعم المصري والعربي للرئيس الفلسطيني يعد العنصر الرئيسي لإبقاء القضية الفلسطينية في دائرة الضوء ومواجهة كل محاولات تصفيتها، مُطالبًا كافة الدول العربية بالتكاتف لإيجاد حلول لحل هذه القضية في أسرع وقت ممكن.