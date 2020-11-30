تحيا مصر ينشر كواليس وتفاصيل شكاوى طلاب الأكاديمية الدولية للإعلام على مكتب وزير التعليم العالي بشأن العميدة

حصل موقع تحيا مصر على كواليس وتفاصيل الشكاوى الموجهة من قبل طلاب شعبة الإعلام بالأكاديمية الدولية للإعلام IAEMS للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن سوء إدارة العميدة "ه – أ"، بالإضافة إلى إلى تعيينها عميدة للإعلام وهو مخالف للوائح أو القوانين حيث أن العميدة ليست خريجة كلية إعلام أو ما يعادلها من درجات علمية تؤهلها لتولي هذا المنصب، حسبما ذكر في الشكوى المقدمة من الطلاب وعدد من الأساتذة لوزير التعليم العالي.

وأضاف الطلاب في شكواهم أنهم يعانون من سوء التعامل والتكبر الشديد في الرد وعدم التعاون في عرض مشكلاتهم من جانب عميدة الاعلام حتى أن بعضهم كان يرفض دخول القسم الذي كانت تترأسه، بسبب عدم السماح لأي طالب بنقاشها وخوفًا من ترصدها للطلاب.

وأرفق الطلاب عددًا من الصور قالوا إنهم حصلوا عليها من حسابات مواقع التواصل الخاصة بالعميدة في أماكن عامة وهي تدخن، مضيفين أنه على الرغم من أنها حرية شخصية لكن كثير منهم رصدوها في أركان أحد المولات وملابسها غير لائقة.

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