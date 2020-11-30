الشعب الجمهورى ينفى اختيار مرشحًا فى دائرة بنها بعد وفاة النائب الفائز جمال حجاج

نفى حزب الشعب الجمهورى، ما تردد بشأن اختياره مرشحًا آخر، يحل المقعد الشاغر، بدائرة بنها وكفر شكر، بعد وفاة النائب جمال حجاج، الذى وافته المنية منذ أيام.

وأكد الحزب فى بيان له، على أن الأمر مسبق لأوانه تماما، وأن الحزب ما يزال فى فترة حداد على وفاة الزميل، ولم يفكر مطلقًا فى هذا الأمر، ويهيب الحزب بالزملاء الراغبين فى الترشح احترام جلال الموت وهيبته.

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وأشار إلى أنه من التقدير للمكانة المتميزة التى كان يتمتع بها المرحوم الدكتور جمال حجاج، داخل الحزب سواء فى أمانة محافظة القليوبية وفى الأمانة العامة، يجب عدم الخوض فى الأمر.