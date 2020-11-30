مؤشر إيجي إكس 100 يحقق ربحا هامشيا 0.1% مع إغلاق تداولات البروصة اليوم 30 نوفمبر

برز أداء مؤشرات البورصة في وكالات الأنباء العالمية، مع إغلاق تعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار عمليات تسوية المراكز المالية للمستثمرين، خاصة صناديق الاستثمار قبيل نهاية شهر نوفمبر الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بلغ 636.5 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.4 مليار جنيه.
وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملاته اليوم على تراجع نسبته 0.6% ليصل إلى 10943.35 نقطة، في حين أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" التعاملات على مكاسب محدودة نسبتها 0.25% مسجلا 2040.86 نقطة.
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وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ربحا هامشيا بلغت نسبته 0.1% لينهى جلسة اليوم عند مستوى 2983.83 نقطة.
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