أبرز خطايا صالح جمعة لاعب الأهلي الراحل (انفوجراف)

كالعادة أثار اللاعب صالح جمعة جدلا بعد رحيله عن النادي الأهلي، واسترجع عددا من الأهلاوية خطايا اللاعب الذي طالما اعتاد ارتكابها، واشتهر بكونه لاعبا غير ملتزما سواء داخل الملعب أو خارجه.
نرصد أبرز خطايا صالح جمعة لاعب الأهلي الراحل
- عقوبات مالية على اللاعب بسبب عدم التزامه.
- عدم حضوره التدريبات الجماعية للفريق مما شكل عليه أزمات
- تداولت له صورا في ملهي ليلي بالساحل الشمالي برفقة بعض الفتيات
- تصادم بسيارته مع سيارتين أثناء سيره مسببا إصابات
- شاهد أحد الأفلام الساعة الثانية ليلا رغم تعليمات الجهاز الفني.
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- اشتبك مع عدد كبير من زملائه في القعلة الحمراء منهم عماد متعب
- هاجم مدربه السويسري رينيه فايلر علنا على الهواء
- عوقب بالتدرب منفردًا بسبب عدم اهتمامه بزيادة وزنه
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