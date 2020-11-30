النشرة المرورية : الأوتوستراد بديلا عن الكورنيش .. وسيولة بمحور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن ذروة الحركة المروية المسائية، اليوم الاثنين، بدأت قبل نحو ساعة ونصف، مشيرا إلى أنها تشهد معدلات سير تتراوح بين 65 إلى 70%.





وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام، بمحور قناة السويس للمتجه إلى كورنيش الإسكندرية.

ولفت صابر إلى أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام بشارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، كما تشهد محافظة الإسماعيلية بعض الأحجام المتفرقة بمنطقة التلاتينى.

وأوضح صابر، أن بعض قطاعات الطرق الدائرية تشهد بعض الأحجام بسبب أعمال التوسعة والإنشاءات الجارية بها، ومنها الطريق الدائرى أعلى البساتين للمتجه إلى المنيب، وأعلى منطقة الوراق، وأعلى مناطق المرج الجديدة.

وأضاف صابر، أن محور 26 يوليو الحركة المرورية فيه مرضية تماما، مشيرا إلى أن كافة المحاور الداخلية فى محافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، وسط انتشار الخدمات المرورية من الإدارة العامة لمرور الجيزة، لتصفية أى كثافات متوقعة.

وفى محافظة القاهرة أشار صابر إلى أن منطقة الكورنيش، للقادم من الملك الصالح ومتجه للمعادى، تشهد بعض الأحجام، ناصحا بسلوك الأوتوستراد بديلا عنه، كما نصح بمنطقة الأعمال بمحور الفردوس بصلاح سالم لوجود بعض الأحجام، ويفضل سلوك محور النصر بديلا عنه، وتجنب كوبرى الفنجرى مشيرا إلى إمكانية استخدام المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد، ونفق أحمد سعيد.

ونبه صابر إلى أن أعلى كوبرى الحرفيين، للقادم من موقف العاشر ومتجه لجوزيف تيتو، يشهد بعض الأحجام، ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع جسر السويس.

ونصح محور الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، واستخدام كبارى " الجلاء، الجامعة، عباس، الساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.