رئاسة الجمهورية تنشر فيديو استقبال الرئيس السيسى لـ أبومازن

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام فى الشرق الأوسط، وأكد الرئيس السيسى، أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية فى السياسة المصرية، مشددًا على ثبات الموقف المصرى تجاه القضية.

وأكد الرئيس الفلسطينى، على ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع الرئيس السيسى، بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية ومحددات الموقف الفلسطينى فى ظل التطورات التى تشهدها القضية.