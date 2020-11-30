الأوقاف تحذر العاملين من التهاون فى الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الأوقاف على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقررها الجهات الصحية المختصة، وأهمها الحرص على مسافات التباعد الاجتماعى، والبعد عن جميع مظاهر التزاحم، والالتزام بارتداء الكمامة فى جميع التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات وغيرها.





وشددت الوزارة، فى بيان، اليوم الإثنين، على الالتزام بهذه الإجراءات فى جميع المساجد، من ارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصى، والحرص على الالتزام بالمسافات الآمنة "علامات التباعد"، وذلك مع استمرار غلق الأضرحة، ودورات المياه، وجميع دور المناسبات، والاقتصار على إقامة الصلوات، والالتزام بوقت خطبة الجمعة المحدد 10 دقائق.

ونبهت الوزارة على جميع القيادات الدعوية والإشرافيه بجميع المديريات، بتكثيف المرور والمتابعة، وسرعة المحاسبة على أى مخالفة تصدر فى هذا الشأن.

ولفتت الوزارة إلى أنها أكدت من قبل أنه على من كان يحب بيوت الله "عز وجل" ويحرص على أن تظل مفتوحة أن يلتزم بجميع هذه الإجراءات حتى لا يكون سببًا فى أذى أى أحد من الخلق، أو يكون سببًا فى غلق بيت من بيوت الله.

وشددت الأوقاف على جميع الجهات الإدارية التابعة لها ضرورة التزام العاملين فى مقار العمل بارتداء الكمامة، مؤكدة أنها ستتعامل بحسم مع أى مخالفة سواء بالمساجد أم بالجهات الإدارية التابعة للوزارة.