عميد الدراسات الإسلامية بدمياط: سلسلة رؤية ساهمت فى نشر الفكر الوسطى

جدة - نرمين السيد - أهدى الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية أوقاف دمياط، اليوم الإثنين، مجموعات من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة، تشتمل كل مجموعة على 20 كتابًا، للدكتور نعيم مصطفى شرف، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بدمياط.





وحسب بيان لوزارة الأوقاف، أشاد عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بدمياط، بسلسلة رؤية ودورها فى بناء الوعى لدى أبناء الجامعة خاصة، ونشر الفكر الوسطى بين أبناء الشعب المصرى بوجه عام. كما سلم الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية أوقاف دمياط، مجموعة أخرى من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير للدكتور محمود ميدان عميد كلية الطب للبنين جامعة الأزهر بدمياط، والذى قدم الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مثمنا الدور الذى تقوم به الوزارة فى بناء الوعى وتصحيح الفكر. يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المتطرفة، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارات: الأوقاف، والثقافة، والتعليم العالى.

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